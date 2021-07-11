В Нефтчале правоохранительные органы задержали убившую 9 лет назад мужа местную жительницу.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате эффективной совместной деятельности Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности было раскрыто совершенное 9 лет назад преступление.

Согласно сообщению, в связи с обнаружением 9 февраля 2013 года недалеко от кладбища на улице Сабира в городе Нефтчала сгнившего тела жителя Нефтчалинского района Манафова Маиса Назим оглу в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), однако установить личность убийцы не удалось.

В результате комплексных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что супруга погибшего, Дильшад Манафова, 27 декабря 2012 года убила его ножом в их доме во время семейного конфликта, а затем для сокрытия следов преступления с помощью своих братьев в ночь на 28 декабря 2012 года отвезла тело мужа на кладбище и бросила там в кустах.

12 июля 2021 года Д.Манафова была привлечена к ответственности в качестве обвиняемой по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста.