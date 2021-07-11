В Армении в ДТП с военными один погиб, пятеро раненых

В Армении на 14-м километре трассы Ерасх - Ереван в ночь на 10 июля военнослужащий-контрактник N-ской воинской части Минобороны страны на Opel Astra столкнулся с автомобилем "УАЗ Патриот", находящимся на балансе другой воинской части военного ведомства.

Армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны пишут, что в результате столкновения "УАЗ Патриот" перевернулся. Шесть военнослужащих-контрактников были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Военнослужащий Григор Арутюнян скончался по дороге в больницу.