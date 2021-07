К 1906 году относятся первые опыты со звуковым кино. В 20-е годы Аллен Дюмон разрабатывал приемное устройство, прообраз современного домашнего телевизора, а Фило Фарнсуорт — камеру. В то же время их американские коллеги Владимир Зворыкин, Девид Сарнов и др. создали иконоскоп, преобразующий оптическое изображение объекта в электрический сигнал — для камеры и кинескоп — для телеприемника. Ученые всего мира пытались создать ТВ, и в 1928 году компания «Дженерал электрик» соединила все достижения и открыла экспериментальную телестанцию в штате Нью-Йорк. Так, в результате долгих опытов родилось The Good, the Bad and the Ugly ТV…

Репертуар телестанций начала эпохи ТВ включал в себя передачи трех видов: кинорубрику (обычно фильмы-путешествия и старые киноленты), студийные передачи (концертные номера, выступления и кулинарные уроки) и внестудийные репортажи с ПТС, занимавшей два громоздких автобуса (спорт, выставки, демонстрация мод), и, конечно же, в репертуаре появилась реклама, которая вскоре и навсегда будет прозвана «двигателем прогресса». Не будет большой ошибкой признать тот факт, что азербайджанское телевидение XXI века ни на шаг не отошло от классической формы телевещания, созданного около 100 лет назад. Есть ли для этого предпосылки, нужно ли меняться и делать что-то новое? Не знает никто! А может, в стране нет такой команды или же нет такой компетенции у телеимущих мужей страны?

В истории мирового телевидения прослеживается несколько этапов:

1. Экспериментальный, на котором главными фигурами выступают изобретатели и инженеры-создатели телевидения как такового.

2. Начало и становление регулярного вещания на стандартах, близких к сегодняшним, поиск оптимальных организационных форм и государственных законов вещания.

3. Превращение телевидения в главное аудиовизуальное средство массовой информации.

4. Время «телеизобилия», внедрение спутникового и кабельного ТВ, дробление некогда единой телеаудитории и индивидуализация зрительского выбора.