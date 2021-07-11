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Начиная с сегодняшнего дня haqqin.az открывает общественную дискуссию вокруг сложившейся пагубной ситуации на азербайджанских телеканалах. По большому счету, бедственное положение телеящика в нашей стране вызвало беспрецедентную для региона поголовную эмиграцию в Сеть. И как бы собственными руками убивая на глазах зрителей телеканалы, прежние чиновники, отвечавшие за идеологическую работу, перенесли инструмент формирования общественного мнения и влияния в соцсети. Хотя еще в 2014-2015 годах haqqin.az неоднократно предупреждал о подобном неблагоприятном развитии ситуации на медиарынке. Однако в последнее время на азербайджанских телеканалах началась реорганизация и реформы, чувствуется попытка и отчаянные усилия дать толчок возрождению национального телеэфира. Как вернуть смотрибельность и популярность азербайджанским телеканалам? Как вернуть зрителя из интернета к телеящику? Хотя, с другой стороны, а нужно ли возвращать читателя к телевизору? Не хотим ли мы вновь повернуть вспять естественный исторический процесс? Редакция нашего сайта решила предоставить свою трибуну известным специалистам и экспертам в области телевидения. Почему азербайджанское ТВ пришло в упадок? И как воскресить умершее ТВ? Первым автором новой рубрики стал известный тележурналист, один из основателей национального азербайджанского телеэфира, президент некогда популярного телеканала ANS Вахид Мустафаев. * * *

Хорошее, Плохое и Злое ТВ Термин “телевидение”, от древнегреческого τῆλε «далеко» и латинского visio «видеть», как и идея появился задолго до самого телевидения. Еще в 1880-м проскользнуло сообщение о том, что британский ученый Александер Белл изобрёл «фотофон», который пресса охарактеризовала как «визуальный телеграф». Основой для многих систем раннего, так называемого оптико-механического телевидения стал придуманный еще в 1884 году и запатентованный в 1895-м немецким ученым Паулем Нипковым вращающийся перфорированный «развертывающий диск» из селеновых ячеек, производивший разложение изображения на элементы. В 1895 году независимо друг от друга русский ученый Александр Степанович Попов и итальянский ученый Гульельмо Маркони создали беспроволочный телеграф — радио. В том же году братья Люмьер во Франции изобрели кинематограф. В 1900 году само слово «телевидение» ввел в оборот на научной конференции в Париже русский радиоинженер Константин Перский.

К 1906 году относятся первые опыты со звуковым кино. В 20-е годы Аллен Дюмон разрабатывал приемное устройство, прообраз современного домашнего телевизора, а Фило Фарнсуорт — камеру. В то же время их американские коллеги Владимир Зворыкин, Девид Сарнов и др. создали иконоскоп, преобразующий оптическое изображение объекта в электрический сигнал — для камеры и кинескоп — для телеприемника. Ученые всего мира пытались создать ТВ, и в 1928 году компания «Дженерал электрик» соединила все достижения и открыла экспериментальную телестанцию в штате Нью-Йорк. Так, в результате долгих опытов родилось The Good, the Bad and the Ugly ТV… Репертуар телестанций начала эпохи ТВ включал в себя передачи трех видов: кинорубрику (обычно фильмы-путешествия и старые киноленты), студийные передачи (концертные номера, выступления и кулинарные уроки) и внестудийные репортажи с ПТС, занимавшей два громоздких автобуса (спорт, выставки, демонстрация мод), и, конечно же, в репертуаре появилась реклама, которая вскоре и навсегда будет прозвана «двигателем прогресса». Не будет большой ошибкой признать тот факт, что азербайджанское телевидение XXI века ни на шаг не отошло от классической формы телевещания, созданного около 100 лет назад. Есть ли для этого предпосылки, нужно ли меняться и делать что-то новое? Не знает никто! А может, в стране нет такой команды или же нет такой компетенции у телеимущих мужей страны? В истории мирового телевидения прослеживается несколько этапов: 1. Экспериментальный, на котором главными фигурами выступают изобретатели и инженеры-создатели телевидения как такового. 2. Начало и становление регулярного вещания на стандартах, близких к сегодняшним, поиск оптимальных организационных форм и государственных законов вещания. 3. Превращение телевидения в главное аудиовизуальное средство массовой информации. 4. Время «телеизобилия», внедрение спутникового и кабельного ТВ, дробление некогда единой телеаудитории и индивидуализация зрительского выбора.

«Собака на сене» А вот отечественное телевидение начало свою деятельность сразу с 3-го пункта, и вся подготовительная работа создания самого ТВ в Азербайджане занимала в каждом отдельном случае несколько месяцев и сводилась к обкатке завезенного оборудования, а в лучшем случае - привезенных заморских специалистов. Интересен и тот факт, что отечественное ТВ, начав свою деятельность с 3-го пункта, до сих пор так и не дошло до пункта 4. Причиной тому стало опять-таки самоуправство, административный рычаг и бездонное желание местного чиновника - владеть всем, чем не умеешь. Чиновники, олицетворяющие гасаново-нушировановскую франшизу горе-потенциометров, они же «собаки на сене», в далекие 2000-ные скупили все каналы кабельного ТВ в стране и передали их каналу ATV, учредителем, которого была избранная своим благодарным мужем «лучший публицист страны» (да простит меня Исмаил муаллим Шихлы) жена Али Гасанова, не однофамилица - Сона Велиева. Телеканал ATV, в свою очередь, был до того удивлен приобретением, к тому же без инструкции к эксплуатации, что до сих пор, дабы ничего не натворить и не испортить, держит их взаперти. Помнится, был там один потуг с созданием спутникового канала параллельно с распилом государственных средств - ATV_International, но в результате опять-таки неправильного пищеварения и непрофессионального обмена веществ вся эта идея с «Иванушками Интернешнл» закончилась мелодичным «пуком».

Основная причина провала проекта азербайджанской вариации «Россия 24» лежала в истоках создания самого проекта, точнее, в мотивах его создателей – далеких от телевидения провинциальных воришек, которым по своему кастовому происхождению были совершенно чужды понятия национального самосознания или нравственные приоритеты определения почетного места нашего государства в ряду государств как тюркоязычного сообщества, так и среди стран бывшего СССР. Не буду рассказывать о гибели или продолжающейся жизни и распиле других подобных телепроектов в Азербайджане, ибо читатель нынче грамотный и сам все знает - просто нужно учиться у истории со времен Нагорной проповеди Иисуса Христа: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» («Библия» Мф. 7:6»). Тюрки всего мира, объединяйтесь в Азербайджане! Прекрасное географическое и этническое месторасположение Азербайджана само собой подразумевает статус страны, олицетворяющей единение информационного пространства тюркских народов в формате общедоступных новостных порталов тюркоязычных стран. Азербайджану сам Аллах велел стать центром тюркской фабрики новостей как наследнику средневековых тюркских народностей, доброму соседу дружественных Узбекистана, Туркмении, Казахстана, Киргизии и других стран СНГ и областей России. К тому же Азербайджан с могущественной Турцией - теперь еще и конгломерат, объединенный под нерушимым девизом «Одна нация – два государства». У нас одинаковое взаимопонимание как с Турцией, так и со среднеазиатскими странами, и нам нельзя упускать исторический шанс превращения в центр информационного единства тюркоязычных стран. Но в то же время, если отдавать столь высокую идею в руки приземленных, далеких и нерадивых людей, можно еще больше навредить статусу страны-победительницы! Что же касается других азербайджанских спутниковых частот, сворованных Добчинским и Бобчинским, то их тоже надо выставить на продажу. Необходимо как можно скорей раздробить единую и исчезающую азербайджанскую телеаудиторию и индивидуализировать зрительский выбор, разделив его на сферы интересов. Что это даст аудитории? Развитие ТВ до уровня современных мировых телеканалов и возможность получения необходимого контента без присутствия побочных неинтересных передач. А что это даст государству? Раздробленную аудиторию и возможность беспрепятственного обращения к тому или иному демографическому слою азербайджанской «общественной пахлавы». Без этого нет развития, и продолжение торможения социализации азербайджанского ТВ приведет к массовому оттоку телеаудитории к сомнительным источникам интернета, действующим без лицензий и контроля соблюдения национальных интересов в беспредельных информационных просторах.

Здесь необходимо обратить внимание читателя к малоизвестному, но упрямому факту – в период работы телеканала ANS в интернете не было никаких интернет-телеканалов. Точнее, действовали отдельные блогеры, но в скудном одиночестве, без большой аудитории, и не были они столь популярны, поскольку народ довольствовался качественной информацией. В то же время телеканал ANS-TV был официально зарегистрирован и более 20 лет сквозь огонь, воду и медные трубы завоевывал доверие рядового азербайджанца! Как говорится, свято место пусто не бывает. Помните, в середине прошлого века, после постановления китайских чиновников об истреблении нанёсших вред зерновым полям воробьев, началось успешное исполнения этого беспрецедентного указа. И за короткое время в условиях отсутствия маленьких и безобидных пернатых друзей человека на пшеничные и рисовые поля ринулась саранча, уничтожив все посевы. Телевидение – это не оружие, а друг и наставник Граждане чиновники, просто задайте себе пару вопросов, пожалуйста: - Нужен ли Азербайджану религиозный канал, которому будут доверять и который будут смотреть? Отдельные каналы для мусульман, иудеев и христиан лишний раз доказали бы толерантность и мультикультурализм нашего государства. Кто будет выдавать им лицензию и законам какой страны они будут подчиняться со всеми вытекающими отсюда последствиями? Если не будет таких каналов, народ будет искать и находить контент в интернете. А набожный ли там контент? Нет ли там экстремистских или расовых подоплек? Как это будет влиять на юного мальчика, который просто хочет найти чистую и светлую дорогу к Всевышнему? - Нужен ли Азербайджану военно-патриотический канал? Канал, вещающий не один раз в неделю, а круглосуточно передачи и сообщения о нашей доблестной армии, вооруженных силах других стран, проводя компоративные анализы, интервью с важными для идеологического воспитания молодежи героями нашей армии и общества… Канал, который будет говорить о наших героях и шехидах… Канал, который будет вести прямые репортажи из горячих точек. Если не будет таких каналов, телезрители не найдут правильную информацию о нашей рати… и опять бросятся в омут интернета. При этом государство не потратит ни копейки на создание таких каналов, а напротив - откроет сотни рабочих мест, заработает на лицензиях и других налогах, а самое главное - будет координировать деятельность этих электронных СМИ, чтобы она не шла вразрез с нашими национальными интересами. Этот список можно продолжать бесконечно. Просто задумайтесь о том, что мы теряем день за днем. Или что бы мы могли зарабатывать день за днем. Телевидение, господа, — это не оружие, а духовный наставник и друг, который всегда рядом со зрителем. И как не вспомнить здесь слова Бориса Гребенщикова (всемирно известный российский бард – авт.): «Хозяин, быть может, я - никудышный фундамент, и может, я - плохое весло, но, Хозяин, когда ты захочешь пить – ты вспомнишь мое ремесло!”

Карты, Деньги, Два Ствола Первая в мире оплаченная реклама вышла в эфир 1 июля 1941 года. Это была реклама часов «Bulova» (https://www.bulova.com). В то время цена рекламы за секунду составляла 9 долларов США, что по азербайджанским меркам нынешнего курса валют равно 15.3 AZN. С прискорбием должен признать - несмотря на то, что прошло более 80 лет, в азербайджанском телепространстве эта цена считается довольно-таки выгодной, а для большинства телеканалов и вовсе недосягаема. Если в США и Европе такое скромное начало принесло позже миллиарды долларов рекламных доходов (сегодня они достигают 30 млрд долларов в год), то в Азербайджане произошло все с точностью до наоборот. Во времена работы телекомпании ANS стоимость рекламы составляла 50–100 долларов за секунду! И с каждым годом цена росла вместе с зарплатой сотрудников. В трудовом контракте сотрудников было черным по белому прописано, что ежегодно оплата труда будет увеличиваться на 10%. Выплата же государству в виде налогов ANS составляла ни много ни мало - около 9–10 миллионов долларов США в год. Совершенно верно, группа компаний ANS не только не лезла в карман государству, а наоборот - платила большие налоги, тем самым играя немаловажную роль в экономике страны в качестве примера и гаранта совершенно транспарентной и белой бухгалтерии. Наша компания являлась самым крупным налогоплательщиком в медийной сфере Азербайджана. Таким образом к концу 2000-х годов группа компаний ANS выплатила государству налогов больше, чем все частные медиа Азербайджана вместе взятые. Как-то на очередной заведомо бесцельной встрече с помощником президента Али Гасановым, обещающей похитить мое драгоценное время, чиновник с серьезным выражением лица ехидно спросил: «Вахид муаллим, вы должны решить для себя, либо вы будете заниматься бизнесом, либо телевидением…» Гасанов оскорбил мой интеллект. И не только мой! Ведь человек из далекой Норашенской деревни не понимал, что одним из самых прибыльных бизнесов в мире, как раз и является телевидение. Мой ответ обескуражил чиновника: “Я все же сумел соединить несовместимые сферы, и наша независимая пресса благодаря этому собирает необходимые дивиденды, а государство неплохие налоги». Но Тананам молчал, и «молчало» его было ужасным! Таким образом, вставший на ноги, “проклятьем заклейменный, голодный и угнетенный“ чиновник сумел-таки разрушить первую в СССР независимую телекомпанию, которую создали братья-азербайджанцы. Которая создавала и обучала новое поколение журналистов со знанием нескольких языков истории и исламским традициям. Которая финансово не висела на шее государства, а наоборот, зарабатывала и выплачивала большие налоги в бюджет, а главное - вне зависимости от коррупционных чиновников, обворовывавших страну (как стало известно позже), была лояльна к нынешним властям и обеспечивала политическое руководство страны и весь народ необходимой, объективной, своевременной и бескорыстной информацией. Информацией, поступающей от собственных корреспондентов со всего Азербайджана и всех континентов мира. Чиновник разрушил телевидение, работу которого всегда высоко ценил великий азербайджанец Гейдар Алиевич Алиев, способствовавший развитию этого канала. “Разрушил до основанья, а затем он личный, новый мир построил”! И соответственно “кто был никем, тот стал и всем”! ANS был создан братьями Мустафаевыми, как уникальная модель, вобравшая в себя лучшие традиции советского ТВ и новые новостные технологии европейских и американских телеканалов. В конце 80 - начале 90-х я работал стрингером (репортер в горячих точках – авт.) на российском ТВ, в BBC, ARD, CNN, WTN и т.д, и у меня было достаточно времени научиться новейшему формату производства на западной фабрике новостей и технологиям прибыльного бизнес-администрирования в медии. В те годы, в братской Турции еще не были разрешены частные ТВ-каналы на территории страны, и Азербайджан в 1990-ом году первым в истории тюркских народов создал независимое частное ТВ с уникальной моделью, сочетающей в себе традиционное социалистическое программирование и ультрасовременное капиталистическое производство новостей. В 1993 году в Конституцию Турции были внесены поправки о частном вещании на территории страны и начали открываться новые ТВ-станции. Учитывая законодательные препоны в Турции 90-х годов частные каналы не могли в полной мере работать, как их европейские партнеры, и поэтому модель телевидения ANS считалась наиболее приемлемой.

Сегодня, после закрытия ANS, у Азербайджана нет своей модели ТВ. Но думаю, в свете последних событий, сближения двух братских народов Турции и Азербайджана, ярких побед на фронте можно воспользоваться и перенять азербайджанскую, аэнэсовскую, а ныне турецкую модель телевидения. Благо есть высококвалифицированные национальные кадры и историческая память. Сегодня, когда весь Азербайджан во главе с главнокомандующим, президентом-освободителем Ильхамом Гейдаровичем Алиевым после победы в Отечественной войне направил свои усилия на строительство разрушенных вандалами родных земель, конечно же, будут необходимы большие вливания европейского и американского капитала в экономику страны. И либерализация медиарынка в данном контексте оставила бы без последних аргументов противников нашей страны в различных политических организациях Запада. Прошло не так много времени, и история наглядно показала, что созданный карманный медиа бесперспективен и при малейшем падении «куратора-создателя», временно оставшееся без пропитания, быстро сгрызает тонкое кримпленовое сукно карманов… Уверен, что, оставшись без сукна и карманов, очередной чиновник, сын лейтенанта Шмидта, осознал все сотворенное им… но было поздно – черт, как говорится с ним, а вот нанесенный урон медиа страны теперь уже будет не так легко восполнить. Медиа-структура, как и любое бизнес-предприятие, должно быть самодостаточным и прибыльным предприятием. “Рабы Не Мы, Мы Не Рабы” Что же происходит с азербайджанским телевидением? Ответ на этот вопрос такой же сложный, как и ситуация на телеканалах… Кризис телеканалов проявляется не только в отсутствии современного и прибыльного менеджмента, но и в оскудении профессиональной журналистской базы, репертуара, сужении жанрового диапазона. Страх потерять последние гроши, которые приносит старая или новая смердевшая развалюха, заставляет безграмотных ТВ-менеджеров оставлять в своих программах передач только те жанры, которые адресуются самой массовой аудитории: комедии, остросюжетные серии о полицейских, детективах, адвокатах и современная драма, а также — мыльные оперы (т.е. мелодрамы для домашних хозяек) и игры.

Нет поиска, нет ребрендинга, нет новых дерзких идей, нет никакой конкуренции с иностранными вещателями. Было очень прискорбно получать информацию о Гянджинской трагедии во время освободительной войны из турецких телеканалов. Спрашивается - а где же наше ТВ? Конечно же, эти факты усугубляют и без того плачевное отношение аудитории к местному ТВ. Увы, но все передачи и шоу на местных телеканалах тем или иным образом списаны или сглисованы с турецких или российских оригиналов, что создает образ провинциального ТВ. Я больше чем уверен, что на нашем ТВ или за его пределами есть довольно много талантливых ребят, которые не менее способны, чем турецкие и российские коллеги. Но есть что-то, что их тормозит. Есть что-то, что тормозит даже менеджеров местного ТВ. Мешают развитию безынициативных менеджеров и журналистов остатки «гасановщины» и «нушировановщины», этакого чиновничьего рычажка. С экранов телеканалов исчезли некогда популярные социальные шоу, сократилось число одноразовых передач (спецвыпусков), «минисерий» и документалистики. Никто не работает над образованием и повышением квалификации журналистов. Доверять выходцам с факультета журналистики БГУ, пусть даже не имени Мамеда Эмина Расулзаде, не приходится. Так было и при ANS. Я вообще не считаю журналистику наукой и со смехом отвергаю прикладное преподавание. Именно поэтому в свое время мы создали курсы журналистики для тех, кто закончил вузы, знал несколько языков и прошел службу в армии. В процессе обучения курсант ANS на протяжении шести месяцев проходил в качестве обязательных дисциплин: 1. Журналистику 2. Редактирование 3. Экстремальную журналистику 4. Основы монтажа Adobe Premier 5. Основы операторского искусства 6. Историю Азербайджана 7. Родной азербайджанский язык 8. Коран 9. Основы Психологии Каждый год приезжали иностранные преподаватели из США, Германии, Великобритании, России, Ирана и Турции. Менеджеры высшего звена в обязательном порядке ежегодно посещали курсы повышения квалификации на теле- и радиоканалах с мировым брэндом, таких как НТВ (Россия), BBC, DW, CNN, TRT и т.д. Ведущие на ANS-TV проходили курсы актерского мастерства, и их учителями были как местные, так и зарубежные актеры. Без постоянного повышения квалификации и зарплаты профессионалов любая организация, и особенно творческий коллектив, предречена на медленную и зловонную смерть. Заработок работников ANS достигал 80% прибыли компании. Приведу маленький пример, основываясь на сегодняшнем курсе азербайджанского маната по отношению к доллару США: 1. Журналисты и редакторы ANS получали от 1000 до 3000 AZN 2. Режиссёры - от 1500 до 2500 AZN 3. Уборщицы и декораторы - от 750 до 1100 AZN А бюджет формировался за счет честно заработанных денег, без непристойных конвертов, путем прямого перечисления на банковскую карту сотрудника с выплатой всех причитающихся налогов. Эта модель не американской и не европейской телекомпании. Эта модель нашей азербайджанской телекомпании XXI века. И если бы эта модель работала до сих пор, то государство не тратило бы бешеных денег на содержание медийных структур, которым, как всегда, будет не хватать денег. А все они будут и впредь петь старую песенку о том, что ТВ бесприбыльно, тем самым прикрывая свою некомпетентность. Бесприбыльное ТВ должно умереть. Или потерять свое некомпетентное руководство. Но ни в коем случае не смердеть, позоря тем самым страну и понижая уровень своей аудитории. Как создать самодостаточный телеканал? Рывок, который сделала наша армия под руководством Ильхама Гейдаровича Алиева, приведший к полному поражению нашего врага, абсолютно не совместим с потугами нашего местного ТВ, которое так и не смогло в достаточной мере оценить и в современной форме представить народу-победителю саму картинку этой великой победы!

Думать о том, что мановением палочки можно изменить ситуацию в телеэфире – неблагонадежное дело. Скажу больше - после ожидаемого оскудения бюджетов начнется погоня за доходами, что приведет к еще большему крушению нравов телеэфире. А это обусловит уход более-менее порядочных профессионалов и приходом низкокачественных непрофессионалов – новых детей лейтенанта Шмидта или Али Гасанова - кому как приятно. Их уже не мало на нашем ТВ пространстве, и естественно, собирая большую аудиторию на свои передачи, а соответственно и деньги, они являются любимчиками руководства телеканалов, часто их шантажируют и приводят в эфир себе подобных, тем самым, деформируя антропологию современного азербайджанца. А потом мы задаемся вопросом - почему грузины называют нас зеленщиками? Процесс губительный для любой нации. Аппетиты высшего руководства телеканалов будут расти, а доходы телеканалов падать, работникам будут урезать зарплаты, что в свою очередь приведет к коррупции, если этот процесс уже не раскрыл бутоны, и естественно, весь этот процесс отразиться на качестве телеэфира. Процесс потери качества приведет к потере рейтингов, если они не подтасовываются в пользу того или иного канала. Далее, как результат потери рейтингов -потеря рекламодателей и, впрочем, все… Именно из-за такого ожидаемого расклада «частные» каналы никогда не пойдут по пути узкой специализации, повышения качества национального вещания, а постоянно будут восполнять дефицит в дешевых развлечениях, часто снижая уровень программ до нельзя, отказываясь от моральных ограничений и попросту потакая низменным вкусам обывателей и невежественной массы. В прошлом году с целью развития зрительской аудитории было позволено телеканалам демонстрировать в эфире иностранные сериалы. Иностранные фильмы показывают уже давно. Связанно это и с тем, что у телеканалов не хватает средств на производство местного контента, а иностранные сериалы можно купить по дешевке или вообще «позаимствовать». Давайте обратимся к цифрам. Производство одной серии качественного национального сериала составляет около 4 тысяч AZN. А закупка одной серии иностранного сериала - 300 AZN. Цифры говорят сами за себя. Но при этом не следует забывать и о надвигающейся с этим процессом интернационализации нашего ТВ. Интернационализация телевидения создает опасность потери самобытности, размывания национальной культуры.