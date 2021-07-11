В ВОЗ рассказали о случаях повторного заражения «дельтой» среди привитых

Среди полностью привитых от коронавируса регистрируются случаи повторного заражения штаммом «дельта» COVID-19, при этом болезнь протекает легко и без госпитализации, заявила на брифинге Всемирной организации здравоохранения старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Да, поступают сообщения о случаях повторного заражения вариантом «дельта». Но в большей части случаев болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. И если посмотреть на исследования среди привитого и непривитого населения, на госпитализации и смерти, то явно, что госпитализаций больше среди непривитых людей. И мы видим это в США, где в менее вакцинированных штатах растут госпитализации», – приводит ее слова РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что вакцины не защищают от заражений на все 100%, но значительно снижают шансы на тяжелую форму болезни или даже смерть от COVID-19.