Путин уверен: Россия и Украина вместе всегда будут сильнее и успешнее

Россия, вступая в диалог с Украиной, должна быть уверена, что Киев отстаивает исключительно свои национальные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин, также выразив мнение, что подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией. Об этом пишет Интерфакс.

"Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами", - говорится в статье российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев".

Путин подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому языку и традициям, а также к стремлению украинцев видеть свое государство свободным, безопасным, благополучным.

"Убежден, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение", - говорится в статье.

Он выразил уверенность, что Россия и Украина вместе всегда будут сильнее и успешнее. "Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы - один народ. Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат", - отмечает российский президент.

"И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине - решать ее гражданам", - добавил он.