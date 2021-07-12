Путин рассказал о «мине замедленного действия», заложенной в государственность СССР

Право выхода республик из СССР было «самой опасной миной замедленного действия» под государственностью страны, говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

ТАСС пишет, что в историческом экскурсе, приведенном в статье, указано, что в 1922 году при создании СССР, одним из учредителей которого выступила Украинская ССР, после достаточно острой дискуссии среди лидеров большевиков был реализован ленинский план образования союзного государства как федерации равноправных республик.

«В текст Декларации об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности была заложена самая опасная «мина замедленного действия». Она и взорвалась, как только исчез страховочный, предохранительный механизм в виде руководящей роли КПСС, которая в итоге сама развалилась изнутри», - написал российский президент.

Далее Путин отметил, что начался «парад суверенитетов». Он напомнил, что 8 декабря 1991 года было подписано так называемое Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в котором объявлялось, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».