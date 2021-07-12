Эльдара Гасанова прооперировали

Бывший генеральный прокурор Азербайджана, экс-посол Эльдар Гасанов, находящийся в настоящее время под арестом, перенес хирургическую операцию, сообщают местные СМИ.

Ранее Эльдар Гасанов был переведен в военный госпиталь Службы государственной безопасности. Из-за кишечной непроходимости ему была проведена хирургическая операция. В настоящее время состояние Гасанова стабильное.

Напомним, в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что бывший генеральный прокурор, экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов. Эльдар Гасанов был задержан 13 августа 2020 года в качестве подозреваемого.