Вымогавших деньги у семей шехидов «журналистов» арестовали

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, по этим фактам в соответствующем управлении ведомства было проведено расследование.

В ряде СМИ и социальных сетях была распространена информация о том, что некоторые журналисты требуют от семей шехидов различные суммы денег якобы с целью подготовки материалов о погибших в Отечественной войне.

Было установлено, что Азер Кязымов совместно с Рубабой Велиевой 23-25 июня 2021 года, представившись сотрудниками телевидения, обманным путем выманили у матерей шехидов деньги на общую сумму 240 манатов, пообещав снять телепередачу о семьях шехидов, проживающих в городе Габала и окрестных селах.

В отношении Азера Кязымова и Рубабы Велиевой начато дело об административном правонарушении по статье 227 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках, в отношении них избрано административное наказание в виде ареста на два и один месяц соответственно.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики предупреждает о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения закона, злоупотребив такими чувствительными обстоятельствами.

Напомним, ранее haqqin.az опубликовал статью «100 манатов за рассказ о подвиге солдата в Карабахе» о лицах, которые, выдавая себя за «представителей прессы», собирали с семей шехидов деньги «за подготовку публикаций и репортажей о павших героях Отечественной войны».