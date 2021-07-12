Во Франции непривитым запретят вход в бары, больницы и поезда

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ужесточении карантинных мер для непривитых против COVID-19 граждан.

По словам президента, с 21 июля «санитарный пропуск» станет обязательным для входа в места отдыха и культуры с количеством посетителей больше 50. С 1 августа сфера запрета расширится: без сертификата о прививке против COVID-19 или свежего теста ПЦР нельзя будет войти в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты, передает РБК.

Перечисленными заведениями, учреждениями и средствами транспорта могут воспользоваться только люди, сделавшие прививку более 15 дней назад, или те, у кого есть свежий отрицательный тест на коронавирус.