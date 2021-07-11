В Афганистане убили одного из лидеров «Талибан»
ВВС Афганистана в результате авиаудара уничтожили одного из главарей движения «Талибан» Азиза-Рахмана («Азифа»), сообщило Минобороны страны в Twitter.
Отмечается, что операция прошла в уезде Алингар провинции Лагман. По данным ведомства, Азиз-Рахман «был причастен к убийствам невинных мирных жителей и множеству действий террористического характера в Лагмане».
Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы специальной полиции Афганистана уничтожили в провинции Логар главу разведки террористического движения Кари Шагаси.