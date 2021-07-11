Нужна ли повторная прививка от коронавируса? В ВОЗ отвечают

Достаточных свидетельств, что людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, необходимы бустерные дозы (дополнительные инъекции, которые должны усилить защитный эффект) препарата, пока нет, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Анн Линдстранд.

Эти данные изучает стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации ВОЗ. «У нас нет достаточно систематических свидетельств, которые бы указывали на необходимость бустерных доз», — сообщила Линдстранд, пишет РБК.

Она отметила, что со временем эффективность у различных препаратов снижается, но если человек привился любой из одобренных ВОЗ вакцин, он хорошо защищен.

По словам эксперта, сейчас намного важнее обеспечить вакцинацию как можно большего количества людей, чем вводить дополнительные дозы тем, кто уже привился, учитывая ограниченные ресурсы по производству препаратов.

Линдстранд также считает, что странам, которые начали использовать бустерные дозы, возможно, стоит пересмотреть подход к программе вакцинации и поделиться препаратами с государствами, где их не хватает.

8 июля компании Pfizer и BioNTech сообщили, что разрабатывают бустерный вариант своей двухдозной вакцины, который будет способен защитить от дельта-варианта коронавируса (индийского штамма). Разработчики сослались на данные Минздрава Израиля, которые показали, что на фоне распространения этого штамма эффективность препарата Pfizer снизилась через шесть месяцев после вакцинации. В то же время американские медицинские регуляторы заявили, что сейчас полностью привитым нет необходимости делать усиливающую эффект бустерную прививку.