Израильскую вакцину испытают в Грузии и Украине

Министерство обороны и Институт биологических исследований имени Вейцмана сообщили вечером в понедельник, 12 июля, о подписании соглашения о сотрудничестве с компанией NRx Pharmaceuticals. Это крупная международная компания, чьи акции участвуют в торгах на бирже NASDAQ, передает Detaly.co.il.

Совместными усилиями стороны проведут заключительный третий, самый дорогостоящий этап клинических испытаний израильской вакцины BriLife, а затем проведут коммерциализацию проекта. Испытания будут проводиться в трех странах: в Грузии, Израиле и на Украине.

Brilife относится к группе вирусно-векторных вакцин. Препарат содержит вирус животных, который не вызывает заболевания у людей. В нем спайковый белок заменен на вызывающий коронавирус SARS-CoV-2. Предположительно, это позволит вакцинированным быстро получить значительное количество антител к COVID-19.

Второй этап клинических испытаний израильской вакцины начался в середине декабря. В нем приняли участие около 800 добровольцев в 9 больницах, и он должен завершиться через несколько недель.