Во Франции непривитые медики не смогут получать зарплату

Медработники Франции, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 15 сентября больше не смогут работать и получать зарплату, заявил глава Минздрава страны Оливье Веран.

Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции.

"С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то не сможете больше работать, и вам не будут платить", - сказал глава Минздрава в эфире телеканала LCI, отвечает на вопрос, о каких именно санкциях идет речь.