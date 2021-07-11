В Сети появилось видео испытаний Akinci с боевой нагрузкой и на максимальную дальность. Согласно описанию к ролику, беспилотник испытывался с подвешенным под фюзеляжем массогабаритным макетом проникающей бомбы NEB весом 1,3 тонны. По сведениям турецких СМИ, вес проникающей авиационной бомбы NEB составил 870 кг, а общая полезная нагрузка достигла 1300 кг. Подчеркивается, что данная цифра близка к полной полезной нагрузке, но ею не является.

Сообщается, что взлетная масса беспилотника составила 6049 кг, он поднялся на высоту 9144 метра и оставался в воздухе в течение 13 часов 24 минут. Испытания признаны успешными. До этого, 8 июля, беспилотник находился в воздухе 25 часов 46 минут, а поднявшись на высоту 11594 метра, установил рекорд высоты турецкой авиации.

Дрон оснащен радаром с АФАР, шестью компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и шестью точками подвески вооружения общей массой 1350 килограммов.