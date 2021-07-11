Путин: Украина образовалась за счет земель исторической России

"...современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", - написал Путин.

Украина в ее современных границах является целиком и полностью детищем советской эпохи, созданным во многом за счет исторически русских земель. Как сообщает ТАСС, об этом президент РФ Владимир Путин написал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля на русском и украинском языках.

Российский лидер отметил, что в СССР границы между республиками носили условный характер, однако в 1991 году все эти территории, а главное - люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей, "и были уже действительно оторваны от исторической Родины".

Как подчеркнул Путин, "все меняется", в том числе страны и общества, и в силу исторических обстоятельств часть одного народа "может в определенный момент ощутить, осознать себя отдельной нацией". "Как к этому относиться? Ответ может быть только один: с уважением!" - написал президент РФ.

"Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях?" - продолжил Путин, напомнив о предложении первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака о том, что республики - учредители СССР должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза, а все остальные территориальные приобретения - "это предмет для обсуждения, переговоров".

Путин при этом подчеркнул, что "Российская Федерация признала новые геополитические реалии" и помогла становлению независимой Украины.