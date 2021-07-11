Пожар в ковид-больнице в Ираке: уже погибли 40 человек
Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар возросло до 40. Не менее 70 человек удалось спасти, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
По предварительной информации, причина пожара в ковид-больнице "Имам Хусейн" - взрыв баллона с кислородом. Десятки человек оказались заблокированы в больнице. Пожарным удалось локализовать распространение огня.
В связи со случившимся Минздрав региона объявил режим ЧП. Как уточняют местные СМИ, премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми отправился на место трагедии.
Это не первый подобный инцидент с учреждением для больных с коронавирусом в Ираке. 24 апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.