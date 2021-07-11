Путин заявил, что в советские годы «Россия фактически была ограблена»

Россия фактически была ограблена большевиками, которые «кромсали страну», раздавая территории. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля.

«Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспе­риментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит нацио­нальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные «подарки», — заявил Путин.

«Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», — пишет российский президент.