Цены на кофе подскочили до пятилетнего максимума

Мировые цена на кофе сорта арабика в июне достигли максимума за пять лет. Это может сказаться на конечных потребителях, сообщает The Wall Street Journal.

Так, в июне цены на кофе сорта арабика достигли самого высокого уровня с 2016 года. На торгуемые в Нью-Йорке фьючерсы на этот сорт за последние три месяца выросли более чем на 18% - до 1,51 доллара за фунт.

Торгуемый в Лондоне сорт кофе робуста подорожал более чем на 30% за последние три месяца - до 1 749 долларов за тонну, что является двухлетним максимумом.

Среди причин подорожания кофе эксперты называют самую сильную за последнее столетие засуху в Бразилии, протесты в Колумбии и резкий рост стоимости морских перевозок.

Пока рост цен на кофе не сказался на конечных потребителях, отмечают специалисты. Однако, по их словам, это вскоре может произойти.