Вслед за посольством США и посольство Франции ответило на запрос редакции haqqin.az о мотивах и причинах, побудивших посла Франции в Азербайджане Закари Гросса отказаться от приглашения правительства Азербайджана посетить вместе с аккредитованным в Баку дипломатическим корпусом культурную столицу – город Шушу.

«Посольство не комментирует график посла», - говорится в официальном письме посольства Франции, поступившем в редакцию haqqin.az.

Таким образом, французские дипломаты объяснили отсутствие своего посла в Шуше рабочим графиком посла.

Остается дождаться ответа посла России, который все еще хранит, в отличие от своих западных коллег, гордое молчание.