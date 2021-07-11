Писатель Эльчин: «Мне плохо от того, что Акрам Айлисли остался в одиночестве»

«Наши отношения с Акрамом не плохие и не хорошие. У нас просто нет никаких отношений». Об этом в интервью АПА сказал народный писатель Азербайджана Эльчин.

По словам писателя, в списке его любимых рассказов есть и произведение Акрама Айлисли «Сердце - это такая штука»: «Да, я еще раз назову этот рассказ, я и сегодня остаюсь при своем мнении. Если Акрам сегодня написал что-то слабое или неприятное, это не значит, что мы должны перечеркнуть все то, что он написал вчера».

Народный писатель считает, что, если поместить на одну чашу весов написанные Акрамом Айлисли слабые произведения, а на другую - повесть «Над Курой, в теплых лесах» или «Сердце - это такая штука», эта чаша перевесит другую.

«Мне плохо от того, что Акрам остался один, не скрою. Так не должно было быть. Однако причиной этой изоляции является сам Акрам. Хотя, может быть, я не прав, может быть, он не чувствует себя одиноким, изолированным от людей? Пусть будет так», - предположил народный писатель Азербайджана.