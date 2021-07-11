Сурен Саргсян: «Когда Шуша была под нашим контролем, туда не поехал ни один дипломат»

Поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в азербайджанский город Шуша вызвала резонанс в Армении. Политики, политогологи, общественные деятели в соседней стране брызжа слюной и зеленея от ярости выражали свое недовольство данным фактом: послы 46 государств побывали в культурной столице Азербайджана! Не остался в стороне и американовед Сурен Саргсян.

Напомнив, что «когда Шуша был нашей» (что значит «нашей»? - ред.), Саргсян задается вопросом: «Сколько аккредитованных в Армении послов посетили Шушу?..» И сам же отвечает: «Верно, ноль». Причиной же этого Саргсян называет работу азербайджанского МИД: «Поскольку МИД Азербайджана составлял «черные списки», признавал их персоной нон грата… Одним словом, работал».