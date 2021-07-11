На Кубе вспыхнули массовые протесты. Три главные причины

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На Кубе впервые за более чем 60 лет тысячи протестующих вышли на улицы примерно в двадцати городах по всему острову, скандируя "Свобода!" и "Долой диктатуру!". Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал своих сторонников также выйти на улицы, чтобы противостоять протестующим. Протесты начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 26 км от столицы страны Гаваны, и распространились по всей стране. Об этом пишет Русская служба BBC. "Нет еды, нет лекарств, нет свободы. Они не дают нам жить. Мы устали", - сказал изданию один из протестующих.

Как сообщает корреспондент Русской службы ВВС в Вашингтоне Кирилл Белянинов, митинги и демонстрации в поддержку протестов, проходящих сейчас на Кубе, вечером в воскресенье прокатились по всему восточному побережью США - от Нью-Йорка до Флориды.". По официальным данным, в США сейчас проживают почти 2 млн выходцев с Кубы, включая и потомков иммигрантов с острова. Большинство из них - 1,53 млн человек - живут во Флориде. По подсчетам расположенного во Флориде Института изучения Кубы, ежегодно живущие в Америке кубинцы переводят на остров не менее 460 миллионов долларов. С заявлениями в поддержку протестующих на Кубе выступили десятки влиятельных политиков в США. В понедельник заявление президента США Байдена в поддержку протестующих опубликовал и Белый дом. BBC задается вопросом: чем можно объяснить, что тысячи кубинцев в разных городах по всему острову вышли на улицы? И называет три главные причины.