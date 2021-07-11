На Кубе вспыхнули массовые протесты. Три главные причины
На Кубе впервые за более чем 60 лет тысячи протестующих вышли на улицы примерно в двадцати городах по всему острову, скандируя "Свобода!" и "Долой диктатуру!". Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал своих сторонников также выйти на улицы, чтобы противостоять протестующим. Протесты начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 26 км от столицы страны Гаваны, и распространились по всей стране. Об этом пишет Русская служба BBC.
"Нет еды, нет лекарств, нет свободы. Они не дают нам жить. Мы устали", - сказал изданию один из протестующих.
Как сообщает корреспондент Русской службы ВВС в Вашингтоне Кирилл Белянинов, митинги и демонстрации в поддержку протестов, проходящих сейчас на Кубе, вечером в воскресенье прокатились по всему восточному побережью США - от Нью-Йорка до Флориды.".
По официальным данным, в США сейчас проживают почти 2 млн выходцев с Кубы, включая и потомков иммигрантов с острова. Большинство из них - 1,53 млн человек - живут во Флориде. По подсчетам расположенного во Флориде Института изучения Кубы, ежегодно живущие в Америке кубинцы переводят на остров не менее 460 миллионов долларов.
С заявлениями в поддержку протестующих на Кубе выступили десятки влиятельных политиков в США. В понедельник заявление президента США Байдена в поддержку протестующих опубликовал и Белый дом.
BBC задается вопросом: чем можно объяснить, что тысячи кубинцев в разных городах по всему острову вышли на улицы? И называет три главные причины.
Коронавирусный кризис
Фактически спусковым крючком для нынешней ситуации является смесь серьезности ситуации с коронавирусом и экономических мер, принятых правительством, которые сделали жизнь на Кубе все более сложной. На острове, на котором пандемия находилась под контролем в первые месяцы 2020 года, в последние недели произошла повторная вспышка, что привело к тому, что он вошел в число мест с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заболевания по численности населения в Латинской Америке. В воскресенье на Кубе официально зарегистрировали 6 750 случаев заболевания и 31 смерть. За последнюю неделю страна побила ежедневные рекорды инфекций и смертей, что привело к перегрузке многих медицинских центров.
В последние дни соцсети были заполнены сообщениями под хэштегами #SOSCuba и #SOSMatanzas с просьбами о международной помощи и гуманитарной интервенции.
Экономическая ситуация
В условиях практически парализованного туризма - одного из двигателей кубинской экономики - коронавирус оказал глубокое влияние на экономическую и социальную жизнь острова, что вызвало рост инфляции, отключения электричества и нехватку продуктов питания, медикаментов и основных продуктов.
В начале года правительство предложило новый пакет экономических реформ, которые, привели к некоторому повышению заработной платы, но и к быстрому росту цен. По оценке экономистов, цены могут вырасти от 500% до 900% в год в следующие несколько месяцев.
Пандемия также привела к длинным очередям, в которых кубинцам приходится стоять, чтобы купить самые обычные товары, такие как масло, мыло или курицу. Некоторое время назад участились отключения электричества. В аптеках и больницах стало не хватать основных лекарств, а во многих провинциях начали продавать тыквенный хлеб из-за нехватки пшеничной муки.
Кубинское правительство объясняет нынешнюю экономическую ситуацию наложенным Вашингтоном эмбарго.
Доступ в интернет
Крупнейшая акция протеста на Кубе после начала революции Фиделя Кастро прошла в августе 1994 года в Гаване. Тогда многие кубинцы в других провинциях даже не знали, что произошло в столице. Спустя почти 30 лет картина совсем другая: сейчас многие на Кубе имеют доступ к интернету, пишет издание.
В последнее время кубинцы все чаще используют соцсети, чтобы выразить свое недовольство правительством. Доступ к интернету также привел к появлению множества независимых СМИ, которые освещают темы, которые обычно не затрагивают в официальных СМИ.
Социальные сети стали каналом, по которому по всей Кубе распространились новости о нынешнем протесте в Сан-Антонио. Правительство Кубы уверяет при этом, что социальные сети используются "врагами революции" для создания "стратегий дестабилизации", которые якобы следуют инструкциям ЦРУ.