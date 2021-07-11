Посол России в США потребовал у Вашингтона уважения к Москве

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не ждет от Вашингтона каких-либо услуг, однако настаивает на уважении для поддержания конструктивного диалога. Об этом он сказал на встрече с русскоговорящими студентами Middlebury Institute of International Studies at Monterey. Его слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook, пишет «Лента.ру».

Антонов выразил надежду, что позитивный импульс, заданный на саммите глав государств в Женеве, материализуется. Он подчеркнул, что опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют сотрудничества в «турбулентной глобальной обстановке», и российская сторона готова к такой работе.

«Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться. Конечно же, для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки», - сказал Антонов.