Нефть дорожает на возможном сокращении поставок

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне возможного сокращения поставок вследствие распространения штамма COVID-19 "дельта", инвесторы также оценивают перспективы спроса при обострении эпидемиологической ситуации. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,28% — до 75,36 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 74,35 доллара за баррель.

Нефтяные инвесторы продолжают оценивать риски возможного сокращения поставок данного сырья вследствие возможного введения новых карантинных ограничений. Опасения трейдеров связаны с распространением штамма COVID-19 "дельта", которое может оказать негативное влияние на спрос и восстановление экономики в целом.

Над рынком продолжает нависать неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Инвесторы ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали соглашения остаются неизвестными.

"Ажиотаж в отношении цен на нефть, который привел к тому, что цена на нефть марки Brent достигла отметки 78 долларов за баррель, практически рассеялся, поскольку разногласия между ОПЕК+ отошли на второй план, уступив место опасениям рынка по поводу возобновления случаев заболевания COVID-19 во всем мире", — заявили газете Wall Street Journal аналитики Rystad Energy.