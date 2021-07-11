Китайская армия применяет «карабахскую тактику» Азербайджана на учениях вблизи Тайваня

В июне во время военных учений китайской армии вблизи острова Тайвань наряду с современными боевыми самолетами наблюдались полеты четырех истребителей J-7, сообщает haqqin.az со ссылкой на South China Morning Post. Это истребители второго поколения, выпущенные в 60-х годах двадцатого века и давно снятые с вооружения китайской армии.

Некоторые военные источники посчитали, что истребители J-7 переделаны в беспилотники, и с их помощью китайская армия хочет проверить систему ПВО Тайваня.

В ходе учений в зону обнаружения тайваньских систем ПВО вошли два многоцелевых истребителя J-16, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8 и четыре истребителя J-7. После этого стали возникать вопросы, с какой целью Китай использовал старые самолеты на этих учениях. СМИ писали, что Китай переделал тысячи списанных истребителей второго поколения, в том числе истребители J-7, в беспилотники.

Источник, близкий к Народно-освободительной армии Китая, подтвердил South China Morning Post, что на самом деле несколько J-7 были переделаны в беспилотники. Скорее всего потому, что изображение J-7 на радаре похоже на радиолокационные изображения американских истребителей F-16, состоящих на вооружении ВВС Тайваня. Но официально ни Народно-освободительная армия Китая, ни Министерство обороны Тайваня не прокомментировали появление в прошлом месяце на учениях старых истребителей J-7.

Источники сообщали, что эти истребители поднялись в воздух с авиабазы Шаньтоу в провинции Гуандун.

Военный наблюдатель из Макао Энтони Вонг Тонг заявил, что в действительности Народно-освободительная армия Китая с 1997 года использует в качестве мишеней истребители J-7, превратив их в беспилотники. К тому же Китай продал несколько этих истребителей Пакистану, чтобы использовать их для имитации воздушного боя.

А по мнению аналитика по военно-воздушным силам Школы международных исследований им. Раджаратнама в Сингапуре Бена Хо, Китай изучает тактику, которую азербайджанская армия применила в Карабахе осенью прошлого года.

Напомним, в ходе Карабахской войны Государственная пограничная служба Азербайджана переделала выведенные из эксплуатации многочисленные советские гражданские самолеты Ан-2 (“кукурузники”) в беспилотники и с их помощью выявила местонахождение систем противовоздушной обороны противника. Вражеские радары воспринимали “кукурузники”-беспилотники как боевые самолеты, и по ним запускались ракеты. В результате выявлялись позиционные районы зенитно-ракетных комплексов противника, и азербайджанская армия уничтожала их боевыми БПЛА.

«Если Народно-освободительная армия Китая воспримет примененную Азербайджаном тактику и во время чрезвычайных ситуаций в регионе использует истребители J-7 как беспилотные летательные аппараты в качестве ловушки для систем ПВО, это будет правильным шагом», - говорит сингапурский аналитик.

Отметим, ранее сообщалось, что ряд ведущих стран мира изучает эту тактику азербайджанской армии. Сейчас, видимо, за изучение данной тактики принялись и в могучей армии Китая.