Генпрокуратура об убийстве в Баку
По факту совершенного 12 июля умышленного убийства жителя Бинагадинского района Баку Эльнара Гадимова (1990 г.р.) в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Бинагадинского района, следствием установлены обоснованные подозрения в том, что знакомый покойного Бахруз Мехралиев (2005 г.р.) убил Гадимова, нанеся ему ножевое ранение во время возникшей между ними ссоры.
Бахруз Мехралиев привлечен к следствию в качестве подозреваемого.
Ведется расследование.