Ульвия Худиева, собкор 11:02

На протяжении многих лет основной экспортной продукцией Азербайджана остаются нефть и сельхозпродукты. В последние годы правительство в рамках диверсификации экономики уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства, субсидируя фермеров и предоставляя льготы на удобрения, топливо, а также кредиты на покупку техники. Однако, несмотря на всестороннюю помощь со стороны государства, все больше фермеров жалуются на нерентабельность своего труда и проблемы со сбытом продукции. Несколько недель назад haqqin.az писал о проблемах сельчан, которые занимаются выращиванием арбузов. Теперь на аналогичную проблему жалуются производители томатов. Раньше большинство произведенных в Азербайджане томатов шло на экспорт в Россию, теперь же фермеры испытывают трудности с вывозом своей продукции за рубеж и согласны продавать товар за копейки, лишь бы не портился.

В беседе с корреспондентом haqqin.az фермеры признались, что продаваемые в Баку по 0,4-0,5 маната помидоры в регионах они вынуждены предлагать по 0,05-0,1 маната. При том, что себестоимость томатов, выращенных в теплицах, составляет 1-1,2 маната. Фермер из Шамкира Салахаддин Рзаев выращивает помидоры уже 12 лет. В этом сезоне он понес убытки в размере 300 тысяч манатов. «Много лет мы направляли свою продукцию на экспорт, но в этом году столкнулись с серьезными проблемами. К примеру, отправленный в Тюмень грузовик застрял в пути, и дорога заняла в 2,5 раза больше времени. В результате вся продукция испортилась. А до московских рынков наши помидоры доехали за 20 дней…» - жалуется фермер. По словам Рзаева, значительно выросли и расходы на транспортировку. В среднем довезти до Москвы шестикилограммовый ящик с томатами обходится ныне в 5 долларов. Не говоря уже о том, что в этом сезоне на рынках Москвы цены на помидоры резко упали. «Пострадал не только я. Убытки понесли большинство фермеров в Шамкире и Товузе. Мы использовали большие объемы газа, взяли кредиты в банках, приобрели в долг удобрения и лекарства. Я до сих пор должен одному банку 56 тысяч манатов, другому - 65 тысяч. Спасибо ПО «Азеригаз», что там пошли на определенные уступки для владельцев теплиц и позволили погашать задолженность по частям. Но газ мы использовали и должны за него заплатить», - жалуется фермер. Стоит отметить, что ранее «Азеригаз» неоднократно заявлял, что испытывает проблемы со сбором с фермеров денег за газ. Суть проблемы заключается в том, что оператор покупает топливо у SOCAR, а потом перепродает его тепличным хозяйствам. Получив с фермеров деньги за него, «Азеригаз» должен перевести их SOCAR, чтобы и дальше закупать необходимые объемы. Но сельские предприниматели, ссылаясь на убытки, не могут расплатиться за полученный газ. Для решения этой проблемы фермерам пошли на уступки и позволили им погашать задолженность по частям.

Между тем Салахаддин Рзаев заявил, что готов продать выращенные помидоры даже по пять копеек за килограмм(!), были бы покупатели… Пожелавший сохранить анонимность другой шамкирский фермер признался, что на прошлой неделе продал помидоры по 0,1 маната за килограмм. «Самую лучшую продукцию мы каждый год отправляли в Россию. Но из-за того, что помидоры в этом году там почти не продаются, цены на них упали и на внутреннем рынке. У нас залежались тонны томатов – в день мы с трудом продаем лишь 50-60 кг», - сказал он. В беседе с корреспондентом haqqin.az директор Центра аграрных исследований Минсельхоза Фирдовси Фикретзаде подтвердил, что в этом году цены на помидоры рухнули на 70-75%. «В прошлом году розничная цена томатов составляла 0,95 -1,2 маната, сейчас они продаются по 0,29-0,3 маната. Экспорт этого сельхозпродукта сократился на 35 тысяч тонн, а это означает, что на внутреннем рынке количество помидоров на душу населения увеличилось на 3,5 кг», - отметил он. Спасти ситуацию могла бы переработка выращенного, но для этого не хватает мощностей консервных заводов. Эту мысль разделяет и эксперт в сфере сельского хозяйства Акиф Насирли. Он считает, что азербайджанские фермеры попали в затруднительное положение в основном из-за ограничений, введенных РФ на импорт помидоров. «В Азербайджане мало перерабатывающих предприятий. Потребность новых консервных заводов в томатах в разы меньше, чем производят фермеры. Они могли бы экспортировать продукцию в соседнюю Грузию, но этот рынок ничтожно мал. Говорить о европейском рынке и вовсе не приходится, потому что там выдвигают слишком строгие требования как к качеству, так и к размеру плодов», - заявляет эксперт. Напомним, в декабре прошлого года Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в РФ, сославшись на то, что в них нашли южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. С тех пор Агентство пищевой безопасности с переменным успехом ведет переговоры с российской стороной, доказывая безопасность азербайджанской сельхозпродукции. На данный момент россиян удалось убедить принять томаты с более чем 150 фермерских предприятий Азербайджана.