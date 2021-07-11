Обвиняемый Абдулов заявил, что убил свою сестру Лейлу Мусаибову за то, что «она вела по телефону беседы с посторонним мужчиной». «Как-то я услышал, - сказал он, - как Лейла на повышенных тонах, очень неуважительно говорила со своим мужем Зауром. Потом узнал, что конфликт был из-за измены моей сестры, и очень разозлился. Позвонил Лейле и высказал свое возмущение ее поведением. Но она и слушать ничего не хотела, напротив, еще и на меня накричала. Поступок сестры бросал тень на всю нашу семью, и я решил убить ее. После ссоры с мужем она ушла от него в дом нашего отца. Я поехал туда на своей машине и потребовал, чтобы Лейла собралась, мол, отвезу ее к мужу. Сестра согласилась и села в машину. На самом же деле я задумал отвезти ее к Самур-Апшеронскому каналу и там утопить...».

Убийца признался, что, когда Лейла поняла, что брат везет ее вовсе не в дом мужа и что намерения у него недобрые, испугалась и стала плакать и умолять пощадить ее. Но Эльшан был непреклонен и на мольбы сестры не обратил никакого внимания. Остановив машину у канала, он, применив силу, сбросил женщину в воду. Убедившись, что она утонула, убийца сел в машину и вернулся домой. Около дома уже стояла полицейская машина, видимо, родственники догадались о его намерениях.