Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев уделяет особое внимание обращениям, поступающим через социальную сеть. В дальнейшем же будет установливаться телефонная связь с обращающимися к нему гражданами через Facebook.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе объединения, тем самым будет предпринята попытка более оперативного решения их проблем. Вот уже несколько дней дан старт этой инициативе. Во время телефонного разговора генеральный директор подключает руководителей соответствующих структур объединения к групповому звонку для решений обращений в кратчайшие сроки.

Таким образом, присоединение к групповым звонкам будет побуждать руководителей структур более ответственно подходить к обращениям граждан. Для более оперативного решения проблем абонентов отныне в течение дня в отдельные часы с ними будет подерживать связь гендиректор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев. Не стесняйтесь свободно высказывать свое мнение во время таких звонков.