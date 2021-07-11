Государственное агентство по медико-социальной экспертизе и реабилитации при Министерстве труда и социальной защите населения Азербайджана продолжает работы по определению и назначению инвалидности.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, за шесть месяцев этого года Агентство в целом назначило инвалидность 21 525 человек.

Из них 7 018 инвалидность назначена впервые, 14 507 – повторно. Количество назначений на 68% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Этим лицам назначены соответствующие социальные выплаты по инвалидности.

Оценка инвалидности осуществляется без контакта между гражданином и чиновником (экспертом) через подсистему «Инвалидность» на основе данных направлений, введенных в электронную систему медучреждения.