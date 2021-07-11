За полгода назначено свыше 21 тысячи инвалидности видео
Государственное агентство по медико-социальной экспертизе и реабилитации при Министерстве труда и социальной защите населения Азербайджана продолжает работы по определению и назначению инвалидности.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, за шесть месяцев этого года Агентство в целом назначило инвалидность 21 525 человек.
Из них 7 018 инвалидность назначена впервые, 14 507 – повторно. Количество назначений на 68% больше, чем в аналогичный период 2020 года.
Этим лицам назначены соответствующие социальные выплаты по инвалидности.
Оценка инвалидности осуществляется без контакта между гражданином и чиновником (экспертом) через подсистему «Инвалидность» на основе данных направлений, введенных в электронную систему медучреждения.