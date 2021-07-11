Талибы пригрозили выступить против турецких сил в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» предупредило, что будет атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана. Об этом говорится в заявлении движения, которое во вторник процитировал афганский телеканал 1TV, передает ТАСС.

«Решение турецкого руководства о сохранении части контингента в Афганистане является опрометчивым, нарушает суверенитет, территориальную целостность и противоречит национальным интересам афганцев», - указывается в заявлении талибов.

Движение отмечает, что «рассматривает пребывание любых иностранных войск и под любым предлогом на территории Афганистана как оккупацию и будет бороться с захватчиками».

Талибы призвали турецкое руководство отказаться от принятого решения, которое «создает проблемы между мусульманскими народами обеих стран». «Если турецкие официальные лица не пересмотрят свое решение, - говорится в заявлении, - то сторонники «Талибана» выступят против турецких сил». В этом случае талибы возложили ответственность на тех, «кто вмешивается в чужие дела и принимает подобные опрометчивые решения».

14 июня президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.