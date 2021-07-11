Во дворе у Мустафазаде нашли плантацию конопли фото, видео
Сотрудники Евлахского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, сотрудники полиции провели операцию, в результате которой был задержан подозреваемый в выращивании наркосодержащих растений местный житель, ранее судимый Вугар Мустафазаде.
При осмотре двора дома В.Мустафазаде было обнаружено и изъято 184 куста конопли.
По факту проводится расследование.