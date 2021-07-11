В Москве сотни мигрантов дрались пять часов

Причиной столкновения, по ряду данных, стал конфликт между таджиками и киргизами. Силовики устанавливают причины инцидента.

В Москве произошла массовая драка мигрантов из республик Средней Азии, в которой участвовали почти 200 человек. «Газета.ру» пишет, что московская полиция жестко задерживала участников потасовки, более 90 человек доставлены в отделения МВД.

В драке приняли участие от 150 до 200 человек. Побоище началось в районе 19:00, после чего к каждой из сторон прибывало пополнение. Интерфакс сообщил, что конфликт произошел между узбеками и киргизами, однако, по другим данным, дрались мигранты из Таджикистана и Киргизии.

По предварительным данным, причиной конфликта стал инцидент, случившийся в Химках. Два киргиза получили удары ножом, их товарищи решили отомстить нападавшим и «забили стрелку» в Кузьминках.

Некоторые участники драки были настолько сильно избиты, что увозить с места событий их пришлось на «скорой». Судя по другим материалам в соцсетях, в драке мигранты использовали холодное оружие – двое участников, находящиеся в карете «скорой помощи», истекали кровью от полученных ранений.

Всего в участки доставлено не менее 94 человек. Telegram-канал Baza опубликовал видео с места событий – на них видно, как полицейские бьют дубинками и пинают мигранта. Поскольку драки вспыхивали в разных уголках района, силовикам приходилось с мигалками оперативно перемещаться из одной точки в другую, чтобы попытаться предотвратить кровопролитие. При этом фактически драка продолжалась более пяти часов подряд.