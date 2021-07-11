Google оштрафовали во Франции на €500 млн

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на €500 млн ($592,75 млн), передает Bloomberg. Причина — в сервисе Google News, который агрегирует новостные заголовки СМИ и фрагменты статей.

Технологический гигант проигнорировал решение регулятора, вынесенное в 2020 году, согласно которому Google должен был заключить соглашение с изданиями об использовании их контента.

«Штраф в размере €500 млн учитывает исключительную серьезность выявленных нарушений и то, что поведение Google привело к промедлению в исполнении законного решения», — сказала Изабель де Сильва, президент французского антимонопольного агентства.

Жалобы на действия Google в 2019 году во Франции подавали медиагруппы, представляющие популярные газеты и журналы, а также Agence France-Presse.

