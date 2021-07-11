В России новый антирекорд по числу умерших от COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 780 против 710 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 144 492 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает ТАСС.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,48%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 702, до 5 833 175. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 566, до 5 236 214.