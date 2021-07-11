В мероприятии приняли участие председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров, руководитель представительства Совета Европы в Азербайджане Золтан Хернеш, менеджер по проектам Совета Европы Махир Муштеидзаде, тренеры - судья Верховного суда Илькин Раджабов, член Коллегии адвокатов Садиг Багиров и участники тренинга.

Накануне состоялась заключительная встреча курса по совместному обучению Совета Европы, Верховного суда Азербайджана и Коллегии адвокатов по учебной программе HELP «Вступление в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Европейский суд» и вручение сертификатов участникам тренинга, успешно завершившим курс.

Выступая с вступительной речью, А.Багиров поприветствовал участников мероприятия, отметил важность сотрудничества Коллегии адвокатов с Советом Европы и Верховным судом, развитие навыков адвокатов по применению Конвенции в повседневной профессиональной деятельности, использование такого качественного обучения, изучение постоянно развивающихся стандартов Европейского суда по правам человека и прецедентного права и применение их в местных судах. Была отмечена недопустимость непроцессуальных взаимоотношений между участниками судебного процесса и прочими лицами.

В частности, директор Центра юридической помощи и обучения Коллегии адвокатов Шахмар Мамедов выступил с презентацией и предоставил подробную информацию о деятельности Центра, роли и значении тренингов в адвокатской деятельности, оказанной юридической помощи за счет государства, бесплатной юридической помощи, оказываемой центром.

Кроме того, заместитель председателя Верховного суда Ч.Аскеров рассказал о реформах в судебно-правовой системе, изучении и применении передового международного опыта, внедрении электронного суда, новой форме гражданского процесса, важности обобщения местной судебной практики, а также о важности повышения профессиональной подготовки судей и адвокатов для обеспечения должного уровня правосудия и защиты прав и свобод граждан.

Затем руководитель представительства Совета Европы в Азербайджане З.Хернеш проинформировал о программе HELP (европейская программа по обучению практикующих юристов по правам человека), рассказал о важности обучения юристов и подготовке тренеров.

В завершение мероприятия Анар Багиров, Чингиз Аскеров и Золтан Хернеш вручили участникам тренинга сертификаты.