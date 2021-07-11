АВВ - финансовый партнер национальной олимпийской сборной

Следуя правилам заложенных традиций, АВВ в очередной раз станет поддержкой в развитии спорта в Азербайджане. На предстоящих XXXII летних Олимпийских играх в Токио АВВ выступит в качестве финансового партнера национальной олимпийской сборной Азербайджана. В связи с этим АВВ и Национальный Олимпийский комитет Азербайджана заключили соглашение. В рамках партнерства будет реализован ряд совместных мероприятий и акций, направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни.

Председатель правления АВВ Аббас Ибрагимов сказал: «Поддержка азербайджанского спорта, успешное представительство наших спортсменов на международных аренах всегда были в центре внимания АВВ. Оставаясь верными нашим добрым традициям, мы по-прежнему с нашими спортсменами. Надеемся, что члены нашей команды порадуют нас новостями о грандиозной победе в Токио, и это партнерство станет для АВВ предметом гордости. Желаем всем нашим спортсменам успехов».

Летние Олимпийские игры - популярное и зрелищное спортивное событие в мире. XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. На этом престижном спортивном мероприятии Азербайджан представят 44 спортсмена в различных видах спорта.

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