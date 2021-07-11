В России заявили о возможности заражения двумя штаммами коронавируса

Случай заражения двумя штаммами коронавируса возможен. В России он был зарегистрирован в 2020 году у пожилой женщины. Об этом заявила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, слова которой приводит ТАСС.

«Сначала у нее преобладал один штамм, а примерно через неделю стал преобладать другой», — уточнила она.

По утверждению специалиста, случаи двойного заражения не всегда легко доказать, ведь наличие двух различных вирусов в образце можно объяснить и другими причинами.

Сперанская отметила, что о заражении двумя штаммами коронавируса опубликовали препринт. В ближайшее время он выйдет в виде полноценной статьи в международном журнале.