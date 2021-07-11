Иран готов освободить американских заключенных

Иран готов отпустить американских заключенных в обмен на освобождение иранских узников в США. Об этом заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

"Мы готовы выпустить американских заключенных в обмен на освобождение иранских узников, - цитирует Рабии агентство Fars. - Мы рассматриваем всех иранских узников, которые были заточены по требованию США в какой бы то ни было стране мира, как иранских узников в Соединенных Штатах".

Накануне официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Тегеран ведет переговоры с США по вопросу об удерживаемых там своих гражданах. Он не уточнил, в какой форме ведутся переговоры.