В течение нескольких лет партнерство между Саудовской Аравией и ОАЭ формировало геополитику арабского мира. Но события последних месяцев свидетельствуют о том, что в отношениях между двумя монархиями пролегла трещина. И с каждым днем она становится все глубже.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Заид все еще называют друг друга братьями. Но, чем чаще они это повторяют, тем очевиднее, что в ближайшее время конкуренция между двумя монархиями будет только нарастать.

Формальных поводов для этого более чем достаточно, причем старались обе стороны, так что вопрос «кто первый начал» теряет всякий смысл. Эмираты неохотно приняли возглавляемую Саудовской Аравией сделку по прекращению эмбарго Катара, но и Эр-Рияд не был в восторге от решения ОАЭ нормализовать отношения с Израилем в прошлом году. Несколько ранее Эмираты вывели большую часть своих войск из Йемена, что саудитами было воспринято как откровенное вероломство.

После чего между «братьями» стартовала самая настоящая торгово-экономическая война. В феврале этого года Саудовская Аравия выдвинула ультиматум транснациональным компаниям: или до 2024 года переносите региональные штаб-квартиры в Королевство, или проиграете все государственные контракты.