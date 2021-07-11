Глубокая трещина между Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами новая геополитика
В течение нескольких лет партнерство между Саудовской Аравией и ОАЭ формировало геополитику арабского мира. Но события последних месяцев свидетельствуют о том, что в отношениях между двумя монархиями пролегла трещина. И с каждым днем она становится все глубже.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Заид все еще называют друг друга братьями. Но, чем чаще они это повторяют, тем очевиднее, что в ближайшее время конкуренция между двумя монархиями будет только нарастать.
Формальных поводов для этого более чем достаточно, причем старались обе стороны, так что вопрос «кто первый начал» теряет всякий смысл. Эмираты неохотно приняли возглавляемую Саудовской Аравией сделку по прекращению эмбарго Катара, но и Эр-Рияд не был в восторге от решения ОАЭ нормализовать отношения с Израилем в прошлом году. Несколько ранее Эмираты вывели большую часть своих войск из Йемена, что саудитами было воспринято как откровенное вероломство.
После чего между «братьями» стартовала самая настоящая торгово-экономическая война. В феврале этого года Саудовская Аравия выдвинула ультиматум транснациональным компаниям: или до 2024 года переносите региональные штаб-квартиры в Королевство, или проиграете все государственные контракты.
В Дубае, который считает себя бизнес-центром региона, данное решение восприняли как откровенно недружественный шаг. Но Эр-Рияд пошел дальше, приняв закон, согласно которому импорт из свободных зон, связанных с Израилем, был исключен из тарифного соглашения с другими государствами Персидского залива. Это уже был прямой удар по экономике Эмиратов, которые делали ставку именно на развитие совместного производства товаров и услуг с израильтянами.
Эмираты ответили жестко, фактически заблокировав сделку ОПЕК+, потребовав для себя новых квот. Но и Эр-Рияд не остался в долгу, приостановив полеты Emirates Airways, коронавирус, дескать, ничего личного – только борьба с пандемией. То есть конфликт, не слишком заметный в информационном пространстве, набирает обороты. И к настоящему времени конца ему не видно.
Более того, перспективы углубления региональной экономической интеграции посредством выполнения соглашений о торговле и инвестициях, а также создание расширенного таможенного союза, который сделает регион более привлекательным для иностранных инвесторов, становятся все более отдаленными, если не сказать, что исчезают вообще.
Поскольку речь даже не об экономической конкуренции двух монархий, а о гораздо большем. Утечка переписки посла Эмиратов в Вашингтоне Юсефа аль-Отайбы в 2017 году дает нам понять: ОАЭ решили «подвинуть» Саудитов в качестве лидеров арабского и исламского мира, самим заняв их место. «Наши отношения с ними основаны на стратегической глубине, общих интересах и, самое главное, надежде на то, что мы сможем повлиять на них. Не наоборот», - писал аль-Отайба. С чем, разумеется, Эр-Рияд не согласится никогда.
То есть противоречия между странами лежат не только в экономической, но и геополитической плоскости. И в итоге чисто экономическая конкуренция двух монархий может выйти из-под контроля, превратившись в нечто большее…