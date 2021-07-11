Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане
14 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью 22-25, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 35-45%.
На пляжах Апшерона умеренный северо-западный ветер временами усилится. Температура морской воды на северных пляжах полуострова (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.
14 июля в районах Азербайджана ожидаются местами грозы, кратковременные дожди. В северных и западных районах осадки интенсивные, возможен град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.
14 июля на Апшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.