Вице-премьер России на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
13 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, сообщает АзерТадж.
13 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, сообщает АзерТадж.
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