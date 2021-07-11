ВОЗ призвала не смешивать разные вакцины от COVID-19

Подбор и смешивание вакцин от COVID-19 от разных производителей опасны и угрожают хаосом, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, передает Reuters.

«В странах настанет хаос, если граждане начнут сами решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу», — заявила она, отметив, что подбор вакцин — это «немного опасная тенденция», поскольку нет достаточной информации относительно смешивания препаратов.

РБК напоминает, что в конце июня ученые из Оксфордского университета опубликовали исследование, согласно которому одновременное использование препаратов AstraZeneca и Pfizer позволяет добиться большего иммунитета к коронавирусу. Так, исследователи считают, что смешанное применение двух разных вакцин независимо от последовательности дает больше антител, чем две дозы препарата AstraZeneca. Они также пришли к выводу, что вариант со смешиванием препаратов актуален для стран с низкими доходами, это поможет им справиться с нехваткой вакцин.

Исследователи из Таиландского общества Красного Креста и Национального центра генной инженерии и биотехнологии заявляли, что комбинация вакцин от компании AstraZeneca и китайской Sinovac позволяет защититься от «дельта»-варианта коронавируса.