Lufthansa решила отказаться от приветствия «дамы и господа»

Компания Lufthansa объявила о том, что на борту самолетов больше не будет использоваться фраза "дамы и господа" во время приветствия пассажиров, сообщает немецкое издание Die Welt.

"Для нас важно учесть всех пассажиров в своем обращении. В зависимости от времени суток можно будет использовать разные приветствия, например, "Дорогие гости", "Доброе утро/добрый день/добрый вечер" или "Добро пожаловать на борт". Решение будет принимать командир воздушного судна", - цитирует Интерфакс пресс-секретаря Lufthansa.

Новый регламент будет распространяться на все авиакомпании группы, включая авиаперевозчиков Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines.