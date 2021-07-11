Сотрудники Шамкирского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqq in.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, на территории села Гапанлы Габалинского района Ризван Абдуллаев (житель села Нидж), Эльнур Гумбатов (житель Товузского района), Шахмар Гусейнов и Хаял Гасанов (жители Шамкирского района) культивировали наркосодержащее растение.

В ходе осмотра территории было обнаружено 345 кустов конопли общим весом 121 кг 800 г, а также инструменты, необходимые для ухода за ними.

Во время допроса задержанные признались, что в мае текущего года они решили выращивать наркотики. Несмотря на их заявления о культивации конопли лишь для личного пользования, не исключаются и другие мотивы. Вещественные доказательства были переданы на экспертизу.

Проводится расследование.