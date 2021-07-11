В Афганистане заявили о ликвидации одного из командиров талибов

Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главных полевых командиров движения "Талибан". Об этом во вторник сообщило МВД страны в Twitter.

Боевик, известный под именем Паша (Pacha), был убит в ходе антитеррористической операции в провинции Хост на западе Афганистана. В результате столкновения ликвидированы еще около 30 радикалов, 18 получили ранения.

В понедельник МВД Афганистана сообщило о ликвидации главы службы разведки движения Кари Шагаси в ходе спецоперации в провинции Логар.