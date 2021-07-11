Бюро М.С. haqqin.az 14:29

Редакция haqqin.az наконец получила в распоряжение копию договора, заключенного между Минэкологии и компанией Beta. Содержание договора ввергло в шок наших журналистов, которые за многие годы работы, казалось, перевидали все. Как сообщалось ранее, Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 42 гектара лесных массивов. Компания же начала вырубку лесов и ведет работу по разбивке чайных плантаций. Сначала Минэкологии отрицало факт вырубки деревьев, утверждая, что «поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев, которые могут стать причиной пожаров». Спустя несколько дней министерство все же признало факт вырубки деревьев и приостановило работы для проведения расследования. Между тем независимые экологи установили факт вырубки сотен деревьев на территории в 6 гектаров, включая занесенные в Красную книгу демирагаджи (железное дерево).

В нашей редакции долго не могли понять упорство чиновников Министерства экологии и природных ресурсов, которые отказывались предоставить на суд общественности копию договора, заключенного с компанией Beta. Но теперь стало понятно, почему. Итак, судя по договору, 42 га территории лесной зоны были отданы компании Beta в аренду сроком на 15 лет. При этом ежегодная арендная плата за всю территорию определена в размере 1 092 манатов! А это делает 26 манатов за гектар. В договоре также указано, что эти деньги «должны будут перечислять в государственный бюджет». Азербайджан благодаря действию чиновников Минэкологии лишается 42 гектаров леса и за это получает 91 манат ежемесячного пополнения в бюджет. Вот такой расклад!