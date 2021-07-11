В разгар войны в Карабахе лес в Ленкорани продали за 26 манатов документы у нас на руках
Редакция haqqin.az наконец получила в распоряжение копию договора, заключенного между Минэкологии и компанией Beta. Содержание договора ввергло в шок наших журналистов, которые за многие годы работы, казалось, перевидали все.
Как сообщалось ранее, Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 42 гектара лесных массивов. Компания же начала вырубку лесов и ведет работу по разбивке чайных плантаций. Сначала Минэкологии отрицало факт вырубки деревьев, утверждая, что «поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев, которые могут стать причиной пожаров». Спустя несколько дней министерство все же признало факт вырубки деревьев и приостановило работы для проведения расследования. Между тем независимые экологи установили факт вырубки сотен деревьев на территории в 6 гектаров, включая занесенные в Красную книгу демирагаджи (железное дерево).
В нашей редакции долго не могли понять упорство чиновников Министерства экологии и природных ресурсов, которые отказывались предоставить на суд общественности копию договора, заключенного с компанией Beta. Но теперь стало понятно, почему.
Итак, судя по договору, 42 га территории лесной зоны были отданы компании Beta в аренду сроком на 15 лет. При этом ежегодная арендная плата за всю территорию определена в размере 1 092 манатов! А это делает 26 манатов за гектар. В договоре также указано, что эти деньги «должны будут перечислять в государственный бюджет». Азербайджан благодаря действию чиновников Минэкологии лишается 42 гектаров леса и за это получает 91 манат ежемесячного пополнения в бюджет. Вот такой расклад!
Но самое циничное в этой истории – дата заключения договора. Он был подписан 27 октября 2020 года, в самый разгар боев, которые вела азербайджанская армия для освобождения оккупированных земель. В то время как азербайджанские солдаты с автоматами в руках возвращали земли, нечистые на руку чиновники торговали землями.
Редакция haqqin.az не может громогласно обвинять чиновников Минэкологии в коррупции. Но продолжает искать ответы на следующие вопросы.
Минэкологии официально выводит из своего баланса лесную зону в 42 гектара, и взамен государство получает всего 91 манат арендной платы в месяц (за такие деньги в Ленкорани невозможно снять и «однушку» - ред.). Какими мотивами руководствовались чиновники, передавая эти земли частной компании?
Почему Минэкологии до сих пор официально не раскрыло условия договора? Почему после доказанного факта уничтожения уникального леса договор с Beta не расторгнут? В чем интерес чиновников сохранять в силе этот договор, учитывая, что Минэкологии несет колоссальные репутационные издержки из-за «Хафтонигейта»?
P.S. Копия договора с компанией Beta была передана редакции haqqin.az главой экологической организации Ecofront Джавидом Гара еще несколько дней назад. После определенных перепроверок и вполне реальной легенды получения этих документов причин сомневаться в их подлинности не осталось, и было принято решение их обнародовать.