В Турции оглашены приговоры почти по всем делам пособников Гюлена

Судебные инстанции Турции за последние пять лет огласили вердикты по 288 из 289 процессов о кровавых событиях попытки переворота 15 июля 2016 года, сообщает Anadolu.

После провала попытки вооруженного захвата власти органы прокуратуры Турции возбудили более 100 тыс. дел в отношении членов террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). В судебных органах страны состоялись слушания по 289 процессам. По одному из них (по событиям в расположении штаба 5-го полка в Чанаккале) вердикт еще не оглашен.

В целом по сегодняшний день к тюремному заключению приговорены 4 890 пособников Гюлена, 3 тысячи из которых получили пожизненный срок. Из числа осужденных террористов 1634 приговорены к заключению в колонии строгого режима, 1366 - к пожизненному сроку в колонии общего режима. Еще 1890 подсудимых осуждены на различные тюремные сроки. Часть подсудимых оправдана.

Решения судов по части процессов обжалованы в Верховном суде Турции, который оставил в силе 79 приговоров, а 41 вернул на повторное рассмотрение. В настоящий момент Верховный суд рассматривает апелляционные жалобы по 131 вердикту.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек. Главарь террористов - Фетхуллах Гюлен проживает в американском штате Пенсильвания. Его экстрадиции добивается от США Турция.