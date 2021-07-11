Состоялась встреча в онлайн-формате между министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и министром людских ресурсов и социального развития Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Сулейманом Аль-Раджи. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Подчеркнув постоянное расширение связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией, С.Бабаев отметил особое внимание глав двух государств к усилению связей дружбы и сотрудничества между странами.

Министр заявил, что азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева освободила наши территории от армянской оккупации, и уже начались масштабные строительные работы по восстановлению инфраструктуры разрушенных Арменией городов и сел. Он отметил, что во время второй карабахской войны КСА как дружественная страна поддерживало территориальную целостность Азербайджана (в том числе в рамках Совета сотрудничества стран Персидского залива и Организации исламского сотрудничества), и выразил за это благодарность.

С.Бабаев проинформировал о последних реформах в социальной сфере, мерах экономической и социальной поддержки, принятых в период пандемии. Он подчеркнул, что между двумя странами существует большой потенциал для расширения сотрудничества в сфере труда и активного обмена опытом. Министр отметил, что подготовленный проект меморандума определяет важные приоритеты в этой сфере.

Ахмед Сулейман Аль-Раджи отметил, что в основе связей его страны с Азербайджаном лежат дружественные отношения, КСА поддерживает территориальную целостность Азербайджана, довольно восстановлением территориальной целостности нашей страны. Он подчеркнул важность установления и расширения двустороннего сотрудничества между министерствами, которое принесет взаимную пользу.

На встрече был подписан Меморандум о взаимопонимании между двумя министерствами в области труда. Согласно документу, стороны будут сотрудничать в области разрешения трудовых споров, инспекции труда, охраны и гигиены труда, политики на рынке труда, направленной на повышение возможностей трудоустройства, разработки национальных профессиональных стандартов, повышения национальных квалификаций, а также в любой другой области, согласованной сторонами.