Полиция Британии конфисковала криптовалюту на рекордную сумму

Криптовалюту на рекордную сумму - примерно в 180 миллионов фунтов стерлингов - конфисковали британские полицейские, сообщает Скотланд-Ярд.

"Полицейские конфисковали крупнейший для Британии объем криптовалюты на сумму около 180 миллионов фунтов стерлингов... Это, возможно, мировой рекорд, он превысил прошлый рекорд от 24 июня, когда полиция конфисковала криптовалюту на сумму в 114 миллионов фунтов стерлингов", - цитирует РИА Новости сообщение британской полиции.

Аресты средств были произведены отделом по борьбе с экономическими преступлениями на основании разведданных о перемещении средств, заработанных преступным путем.